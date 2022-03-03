Саранск, , 21:47 — REGNUM Производственные предприятия строительной отрасли в Мордовии продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявил министр строительства и архитектуры республики Алексей Гришакин.

Строительство Pxhere.com

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Он заверил, что все работы на строительных объектах идут в соответствии с графиками.

Основные материалы для строительства, такие как цемент, кирпич, железобетон закупаются у региональных и российских предприятий.

В настоящее время идет работа по переориентации поставок инженерных систем, оборудования систем вентиляции, водоподготовки, отопления, сети связи и других компонентов от отечественных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра экономики, торговли и предпринимательства республики Александр Анохин заверил, что Мордовии не грозит риск дефицита продовольствия. Его нет и не предвидится. В регионе создан запас товаров первой необходимости на несколько месяцев вперед. Этот запас регулярно пополняется.

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