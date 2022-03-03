Москва, , 21:57 — REGNUM У российского рэп-исполнителя Feduk (Фёдор Инсаров) родилась дочь. Соответствующую информацию передаёт Telegram-канал Yobajur 3 марта.

Feduk Скриншот YouTube

Известно, что ребёнок родился 2 марта 2022 года, однако информацию об этом родители ребёнка сообщили лишь на следующий день. Feduk стал отцом впервые.

Напомним, что Feduk и Александра Новикова состоят в отношениях с 2019 года. Слухи о беременности возлюбленной артиста появились весной 2021 года.

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