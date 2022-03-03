Москва, 3 марта, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро в четверг, 3 марта, обновили исторические максимумы, поднявшись выше в 118 и 125 рублей соответственно, но к закрытию торгов рубль немного отыграл свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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К 19:00 мск курс доллара расчётами на «завтра» составил 106,01 рубля, что на одну копейку ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь евро подорожал на 2 рубля 20 копеек — до 117,60 рубля.