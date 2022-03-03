Владимир, 3 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Муроме Владимирской области задержан предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

arupert88 Прыжки на батуте

По версии следствия, около 13:00 23 февраля десятилетний мальчик, прыгавший на батуте, получил травму и в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Сейчас он уже находится дома, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги в батутном центре, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину предприниматель не признал. Решается вопрос об избрании меры пресечения.