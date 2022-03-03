Амстердам, 3 марта, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Очередное обновление Horizon Forbidden West убрало из игры момент, который не нравился многим геймерам. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Horizon Forbidden West

Проблема была связана с репликами главной героини Элой: она очень часто упоминала о своём тайнике с дополнительными ресурсами, которые не может постоянно носить с собой. Поскольку в этой игре геймерам постоянно приходится собирать ресурсы, многих из них этот момент стал очень раздражать. Студия Guerrilla Games в описании к патчу сообщила, что теперь Элой не будет так часто говорить о тайнике.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West состоялся 18 февраля 2022 года. Игра является сюжетным продолжением Horizon Zero Dawn, которая вышла на консоли PlayStation 4 28 февраля 2017 года.