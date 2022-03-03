* запрещённая в России организация

Минск, , 21:22 — REGNUM К полутора годам лишения свободы в колонии общего режима приговорён журналист «Радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Олег Груздилович. Приговор огласил судья Советского района города Минска Сергей Шатило.

Олег Груздилович не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. По его мнению, он работал журналистом, и уголовный процесс в отношении него является политически мотивированным. Он не согласился с прокурором (гособвинителем), который трактовал журналистскую работу как «подстрекательство».

Шатило согласился с версией гособвинения и признал Груздиловича виновным по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии, предусматривающей ответственность за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Потерпевшей стороной выступило минское госпредприятие «Минсктранс». Гособвинитель заявил, что журналист, освещая протестные демонстрации 16 августа, 11 и 18 октября 2020 года, якобы нанёс ущерб этому предприятию на сумму 56 тысяч белорусских рублей (почти 20 тыс евро на то время). Шатило согласился с гособвинителем и приговорил Груздиловича к возмещению иска на заявленную сумму.

* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом