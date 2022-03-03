Владимир, 3 марта, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбуждено уголовного дело о мошеннических действиях в крупном размере при ремонте в Центральной городской больнице Коврова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ремонт

В ноябре 2019 года между Центральной городской больницей Коврова и ООО «Стройград» был заключен договор на текущий ремонт кардиологического отделения. Ремонт был выполнен, подрядчик получил оплату из средств бюджета. Однако правоохранительные органы получили информацию о возможном преступлении и в рамках доследственной проверки выявили многочисленные нарушения. Отдельные виды работ не были выполнены, их стоимость составила около 450 тысяч рублей.

Долгое время процессуальное решение не выносилось. После вмешательства Ковровской городской прокуратуры в отношении руководителя ООО «Стройград» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ведомство проконтролирует ход расследования.