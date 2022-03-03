Минск, , 21:18 — REGNUM По самому главному вопросу, касающемуся спасения гражданского населения, которое оказалось в зоне действия спецоперации на Украине, российской и украинской стороне на переговорах 3 марта в Беловежской пуще удалось договориться, заявил 3 глава делегации РФ Владимир Мединский.

Министр культуры России Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя итоги второго раунда переговоров, на которых стороны подробно обсудили три блока вопросов — военный, международный гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта, Мединский сказал:

«Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание».

Он подчеркнул, что главный вопрос, который удалось решить на нынешней встрече — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, оказавшихся в зоне столкновений.

Удалось договорится «о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарных коридоров на период выхода населения».

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