Минск, 3 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. По самому главному вопросу, касающемуся спасения гражданского населения, которое оказалось в зоне действия спецоперации на Украине, российской и украинской стороне на переговорах 3 марта в Беловежской Пуще удалось договориться, заявил 3 марта глава делегации РФ Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский

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Комментируя итоги второго раунда переговоров, на которых стороны подробно обсудили три блока вопросов — военный, международный гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта — Мединский сказал:

«Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание».

Он подчеркнул, что главный вопрос, который удалось решить на нынешней встрече, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, оказавшихся в зоне столкновений.

Удалось договориться «о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарных коридоров на период выхода населения».