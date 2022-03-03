Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В сети появилась информация о новом персонаже, который может появиться в предстоящем кинокомиксе Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 3 марта сообщает портал Screen Rant.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Известный производитель фигурок Funko Pop! представил новую модель, повторяющую черты некого героя, как предполагается — совершенно нового мага, которого, судя по надписи на коробке, зовут Сара. Отмечается что Marvel пока не показала этого персонажа ни в одном трейлере картины.

Напомним, кинокмикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в широкий кинопрокат США 6 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнит Бенедикт Камбербэтч, в проекте также участвуют Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес и другие известные актёры.