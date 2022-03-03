Москва, , 21:08 — REGNUM Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, заявил 3 марта президент России Владимир Путин, открывая совещание Совета безопасности России.

Владимир Путин Kremlin.ru

Они сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России, отметил глава государства.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут выплачены предусмотренные законом страховое обеспечение и единовременные пособия», — сказал Путин.

Это около 7,5 млн рублей, уточнил президент.

«Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — отметил глава государства.

«Кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны и других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пяти млн рублей», — заявил Владимир Путин.

Все военнослужащие, раненые в ходе операции, также получат выплаты. Кроме положенных по закону выплат и компенсаций, будут предусмотрены дополнительные выплаты — всем раненым участникам операции по три млн рублей.

Наши военные сражаются за то, чтобы никакая «анти-Россия», созданная у наших границ, нам не угрожала, ещё раз подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную спецоперацию по денацификации Украины и защите народа Донбасса.

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