Лос-Анджелес, США, , 21:00 — REGNUM Колин Фаррелл, исполнивший роль Пингвина в «Бэтмене» Мэтта Ривза, рассказал о том, каково играть злодея в кинокомиксах. Об этом 3 марта сообщает портал GamesRadar.

Колин Фаррелл Gage Skidmore

Актёр, которого зрители могут не узнать в образе Пингвина из-за большого количества «тяжёлого» грима, сказал в интервью, что сначала обсуждал с Ривзом психологию персонажа, а разговоры о том, как Пигвин должен выглядеть начались намного позже. Фаррелл отметил, что его версия Пингвина «не полностью воплощала архетипическую силу» персонажа из оригинальных комиксов.

Актёр рассказал, что первый пробный макияж наносили около «шести или восьми часов» и занимались этим 12 человек. Он отметил, что у него были небольшие проблемы с пониманием роли, но после того, как он впервые увидел грим, то ему «все стало очень-очень ясно». Разработкой образа злодея занимался гримёр Майк Марино.

Напомним, в США кинокомикс «Бэтмен» начнут показывать 4 марта 2022 года. Ранее режиссёр Эдгар Райт, снявший фильм «Малыш на драйве», заявил, что ему очень понравилась сцена погони из фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Малыша на драйве» оценил сцену погони в «Бэтмене»