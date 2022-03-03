3 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:02 — REGNUM Житель американского штата Флорида превысил скорость и попытался обвинить в этом президента России Владимира Путина.

Марк Шагал. Цирк. 1963

Шериф округа Флагер остановил американца, превысившего скорость и проехавшего на «кирпич». Чтобы избежать штрафа, мужчина придумал ряд оправданий, а вишенкой на торте стал рассказ о том, что он якобы услышал, что Путин начал ядерную войну, и полетел домой на всех скоростях, чтобы узнать о происходящем.

Американские интернет-пользователи посмеялись над креативностью водителя под соответствующей публикацией Fox News.

«Они уверены, что это не Байден превысил скорость? Байден никогда не берет на себя ответственность за то, что сделал что-то не так», — иронизирует my 2 _sense.

«Я удивлен, что он не обвинил Дональда Трампа!!!» — пишет shjco.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он приберегает это до встречи с судьей, очевидно», — отвечает uloveme357.

«Чего только не придумаешь, чтобы избежать штрафа. Мой брат, полицейский с многолетним стажем, говорит, что всегда отпустит человека, если у него хорошая история. Урок заключается в том, чтобы быть креативным», — делится roaddog530.

«Однажды меня остановили, и я сказал женщине-полицейскому, что спешу домой, чтобы приготовить жене ужин. Она отпустила меня, и я отправился в «Макдональдс», — рассказывает Altair.

«Почему бы и не обвинить Путина, демократы уже обвиняют его в инфляции и высоких ценах на газ. Стоит попробовать», — шутит garlicnaan.

«О, хоть раз не обвинили Трампа», — указывает oris1714.

«Этот парень, должно быть, зарегистрированный демократ. Не берет на себя личную ответственность и обвиняет всех вокруг», — комментирует blackbear2.

«Сэр, я слышал речь президента Байдена, она была настолько глупой и фальшивой, что я поспешил спрыгнуть со скалы. Спасибо, что спасли мне жизнь, остановив меня», — иронизирует youngforeveryoung.

Демократы США: всё в одном #L98

«Путин заставил его сделать это??? У меня такое чувство, что в последнее время мы будем часто слышать это оправдание от либералов…» — предполагает CG28.

«Я полагаю, что «СП» или «синдром Путина» — это теперь вещь. Полагаю, корпоративная Америка добавит еще больше «зон комфорта» с мягкими животными и диснеевской музыкой, чтобы поддержать своих работников на фоне этой болезни, которая напала на их нежную психику», — придумывает Derangement.