Москва, , 20:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин признался, что может называться представителем любого народа России, когда видит, какие подвиги совершают жители страны для защиты её интересов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я русский человек. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…» , — приводит слова президента Telegram- канал Mash.

Глава государства присвоил уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в военной спецоперации на Украине, звание героя России посмертно. Напомним, офицер-десантник ценой своей жизни спас своих товарищей. Он подорвал себя гранатой вместе с украинскими солдатами.

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На родине героя увековечат его имя в названии улицы в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов, выразивший соболезнование семье погибшего офицера, пообещал родным всемерную поддержку.

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