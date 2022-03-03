Тюмень, , 20:50 — REGNUM В Тюмени улицу Дзержинского сделают пешеходной за 510 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Тендер выиграла фирма «Региональные строительные технологии», снизив первоначальную стоимость контракта на пять миллионов рублей. Срок окончания строительства — 30 октября 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичное ограничение движения транспорта по ул. Дзержинского введут в 2022 году. На первом этапе начнут менять инженерные коммуникации. По проекту четыре квартала соединят с набережной подземным пешеходным переходом.

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