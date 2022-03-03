Тюмень, 3 марта 2022, 20:50 — REGNUM В Тюмени улицу Дзержинского сделают пешеходной за 510 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Тендер выиграла фирма «Региональные строительные технологии», снизив первоначальную стоимость контракта на пять миллионов рублей. Срок окончания строительства — 30 октября 2023 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичное ограничение движения транспорта по ул. Дзержинского введут в 2022 году. На первом этапе начнут менять инженерные коммуникации. По проекту четыре квартала соединят с набережной подземным пешеходным переходом.
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