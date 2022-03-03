Москва, 3 марта 2022, 20:47 — REGNUM Подвиг старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, который геройски погиб на Украине в ходе специальной военной операции ВС РФ, отзывается в душе гордостью народ России. На заседании Совбеза РФ 3 марта президент России Владимир Путин, объявив, что подписал указ о присвоении посмертно Гаджимагомедову звания Героя России и рассказав о его подвиге, сказал:
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