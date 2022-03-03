Москва, 3 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Подвиг старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, который геройски погиб на Украине в ходе специальной военной операции ВС РФ, отзывается в душе гордостью за народ России. На заседании Совбеза РФ 3 марта президент России Владимир Путин, объявив, что подписал указ о присвоении посмертно Гаджимагомедову звания Героя России и рассказав о его подвиге, сказал:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я — русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: «Я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, еврей, татарин, мордвин, осетин». Все этнические группы России невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете».

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