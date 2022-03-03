Тамбов, , 20:46 — REGNUM В Тамбовской области за последний месяц заболеваемость COVID-19 снизилась на 30%. Более 65% взрослого населения области вакцинировано. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в связи с этим в регионе сняли почти все коронавирусные ограничения.

Зрители © пресс-служба фестиваля

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Музеи, санатории, гостиницы, театры и кинотеатры, фитнес-центры и спортивные объекты, учреждения культуры и искусства не будут требовать QR-коды и справки о вакцинации или перенесённом COVID-19. Возобновляют работу организации в сфере творчества, в области искусства, отдыха и развлечений, дискотеки. Кафе, бары и рестораны могут работать в любое время.

Работодатели могут вернуть сотрудников с «удалёнки». Граждане в возрасте от 60 лет могут посещать культурно-досуговые мероприятия в центрах, клубах, кружках и секциях.

Школьники и студенты могут организованно выезжать за пределы области для участия в массовых мероприятиях и экскурсиях. Детям и подросткам в возрасте от 7 до 18 лет разрешили находиться в общественных местах без сопровождения родителей.

Медицинские учреждения перешли к выдаче больничных листов по общим правилам — при вызове врача на дом и при посещении поликлиники.