Бразилиа, , 22:13 — REGNUM Генеральная прокуратура Бразилии заинтересовалась присутствием сына и советника президента Жаира Болсонару Карлоса Болсонару в составе делегации, совершившей визит в Россию 14−16 февраля 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство G1.

Владимир Путин и Жаир Болсонару Kremlin.ru

Заместитель генерального прокурора сообщила о намерении направить запрос в правительство для получения дополнительной информации о поездке. При этом она уточнила, что не видит в присутствии сына президента «ничего криминального», но запрос поможет надзорному ведомству «прояснить факты».

Обращение в прокуратуру ранее поступило от сенатора Рэндольфа Родригеса, который связал предвыборную поездку Болсонару с недавними атаками на электронную систему Бразилии, приписанными российским хакерам, а также с утечкой избирательных данных из-за непреднамеренных действий президента. По мнению Родригеса, Болсонару-младший помогал президенту, «зачищая следы» фальсификаций, а поездка в Россию может обеспечить правому политику победу на грядущих президентских выборах.

«Планы Жаира Болсонару кажутся довольно ясными, но один вопрос все же остается: какова истинная причина поездки Болсонару в Россию в такой деликатный международный момент со специфической делегацией, без министров, да еще и в самом начале избирательного года?», — пояснил сенатор.

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