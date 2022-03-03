3 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Всего за пару дней в российском сегменте Telegram восприятие западных санкций как угрозы экономике сменилось на уничижительные остроты в адрес новых ограничений.

Георгий Балаков, , 21:26 — REGNUM Азарт, с которым европейские страны целую неделю вводили одни санкции за другими, в последнее время как-то выдохся. Вероятно, весь санкционный арсенал исчерпан, но результата не дал и Запад в растерянности уже не знает, что ему делать. На это может указывать телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. Решение же Запада через санкции поломать России хребет всё больше удаляет стороны от нормализации отношений, считают популярные телеграм-каналы.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Путин в телефонной беседе с Макроном не согласился со словами президента Франции, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом, и дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», — со ссылкой на официальное заявление Кремля сообщил своим подписчикам телеграм-канал «SHOT».

Украинские неонацисты Multimedia.quotidiano.net

Также Путин подробно изложил Макрону российские условия в контексте переговоров с представителями Киева: в первую очередь демилитаризация и нейтральный статус Украины, чтобы с её территории никогда не исходила угроза для России. Кроме этого, российский лидер опроверг утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов, назвав подобное элементом антироссийской дезинформационной кампании.

«Помимо прочего в Кремле сообщают, что президент России призвал Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранцев с Украины, тот пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», — отметил SHOT.

Тем временем западные санкции, исчерпав практически весь свой экономический потенциал, перешли на бытовую сферу. Чего только стоит сообщение о том, что из-за спецоперации на Украине российским котам запретили участвовать в международных выставках.

«Маразм крепчал. Наложили санкции на кошек из России: участие в зарубежных выставках для котов и кошек из России запрещено», — написал телеграм-канал «Политджойстик».

Проблемы возникли не только у любителей кошек, но и видеоигр. Жители России начали сталкиваться с трудностями при оплате покупок в международных магазинах цифровой дистрибуции игр — интернет-сервисы отклоняют запросы при попытке купить продукт с российской банковской карты, отмечает телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

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»Русские инстаблогеры же теряют рекламодателей: 99% крупных брендов ушли с российское рынка. Корпорация LEGO Group приостановила поставки всей продукции в 81 магазин РФ. Пакеты западных санкций теперь оказывают на повышение сплоченности общества перед внешней угрозой, к чему приходят эксперты — и, как говорит министр иностранных дел Лавров, они «своего рода налог на независимость», который восполнят за счет антикризисного пакета правительства. Силовой блок также получил команду по посадке любых коррупционеров, в том числе в своих рядах», — написал автор поста.

Надо отметить, что не менее абсурдными выглядят решения ограничить простых жителей России в таких бытовых вещах, как одежда или домашняя утварь. Однако ряд западных брендов в ущерб себе решил прекратить деятельность на территории страны.

«H&M официально объявила о приостановке продаж в России на фоне ситуации с Украиной», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

»Mango временно закрывает магазины и онлайн-магазин в России», — сообщил «SHOT».

»IKEA временно приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. Магазины закроются до 31 мая. Сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты», — написал телеграм-канал Mash.

И это далеко не полный перечень компаний, решивших пожертвовать прибылью. По мере того, как этот список растёт, всё чаще звучат сомнения относительно решительности иностранных компаний навсегда покинуть российский рынок. По мнению многих ТГ-каналов, да и простых пользователей мессенджера, решение о приостановке продаж продиктовано вовсе не политической солидарностью с Украиной — большая часть топ-менеджмента этих фирм едва ли вообще найдет такую страну на карте. Причина остановить работу лежит скорее в экономической плоскости — на фоне волатильности рубля импортеры попросту боятся продавать свою продукцию ниже реальной стоимости, поэтому и решили переждать, пока курс российской валюты не стабилизируется.

Одним словом, абсурдность вводимых в отношении России мер растёт с каждым днем. Наблюдая за этим, телеграм-каналы уже перестали удивляться происходящему и начали отпускать остроты на очередной пакет санкций против жителей России. Вот один из таких примеров:

«COVID-19 отзывает свои бактерии и прекращает работу в России», — написал телеграм-канал «Кремлёвская прачка».

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