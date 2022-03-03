Москва, , 20:45 — REGNUM Ход боевых действий на Украине показывает, что мы воюем с неонацистами, заявил 3 марта президент России Владимир Путин, открывая совещание Совета безопасности России.

Убийство

«То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий», — сказал он.

«Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов», — рассказал Владимир Путин.

«Они еще и взяли в заложники иностранных граждан. В том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор», — добавил президент России.

«Сотням иностранцев, стремящихся покинуть зону боевых действий, не дают этого сделать, фактически держат в заложниках, тянут время», — пояснил Путин.

Президент отметил, что российские военные организовали гуманитарные коридоры, дающие возможность мирным жителям выехать в безопасное место.

«Подчеркну — националисты не дают этого сделать», — рассказал российский лидер.

«Только фашисты воевали так и столь бесчеловечно относились к мирному населению», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную спецоперацию по денацификации Украины и защите народа Донбасса.

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