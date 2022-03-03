Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Американский исполнитель Khalid (Халид Доннел Робинсон) опубликовал видео на песню Last Call. Ролик появился на YouTube-канале артиста 3 марта.

Khalid Скриншот YouTube

В клипе демонстрируется поездка музыканта на автомобиле по пустыне, дополненная графическими эффектами. Съёмки работы проходили на территории США.

Напомним, что Khalid начал музыкальную карьеру в 2015 году и быстро прославился благодаря запоминающемуся баритону. На текущий момент в дискографии артиста имеются два студийных альбома.

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