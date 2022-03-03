Челябинск, , 20:40 — REGNUM В Челябинске 3 марта простились с офицером Константином Глушковым, погибшим на Украине в ходе спецоерации. Об этом пишут СМИ.

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Марина Каширская © ИА REGNUM

Похоронили его на Градском кладбище. Пришли его друзья, родственники, одноклассники и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Глушков родился в Челябинской области и окончил Челябинское танковое училище. Служил на юге России. Власти Южного Упала пообещали оказать его родным всемерную помощь.

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