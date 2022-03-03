Москва, 3 марта 2022, 20:31 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации на Украине проявляют массовый героизм. Героизмом отличаются и военные ДНР и ЛНР, завил 3 марта президент России Владимир Путин на Совете безопасности РФ.
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Отметив, что российские военные защищают безопасность России, жителей ДНР и ЛНР, президент сказал о мужественных поступках солдат и офицеров. Он назвал их настоящими героями.
Напомним, специальная военная операция на Украине проводится ВС России с 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР. Освобождён от украинских боевиков ряд городов. Киев, Харьков, Николаев блокированы.
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