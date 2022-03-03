Сыктывкар, , 20:30 — REGNUM Ветераны Коми направили в адрес президента Владимира Путина обращение, в котором назвали «фашиствующим и безответственным» депутата Госдумы РФ Олега Михайлова (КПРФ), не поддержавшего признание независимости ЛНР и ДНР.

Олег Михайлов Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме ветераны указали на то, что Михайлов уклонился от участия в голосовании по вопросу признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Подписавшиеся резко осудили действия депутата Госдумы от Коми и назвали его поведение «плевком в сторону тех, кто обратился к России за помощью и свидетельством неуважения к истории России, к ее жителям, ветеранам».

«Нам стыдно, что Республику Коми в Госдуме представляет О.А.Михайлов — фашиствующий и безответственный депутат», — говорится в обращении.

Ветераны призвали президента обратить внимание на сложившуюся ситуацию и дать оценку действиям Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, Большинство депутатов Госдумы 15 февраля проголосовали за признание ДНР и ЛНР. За проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, один воздержался.