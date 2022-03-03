Ново-Огарево, Московская область, , 20:28 — REGNUM Семьи погибших в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих получат дополнительные выплаты, сообщил 3 марта президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Наш долг поддержать семьи погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и страховые пособия — это 7 млн 421 тыс. рублей», — сказал Путин.

По его словам, также членам семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная компенсация.

«Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 млн рублей», — заявил президент.

Он рассказал, что компенсации получат и раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие.

«Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тыс. рублей. А в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию, — сообщил президент, пояснив, что эти меры уже предусмотрены законом. — Вместе с тем, также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвовавшим в операции и получившим ранения, по 3 млн рублей».