Москва, , 20:22 — REGNUM Глава российского государства Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову (посмертно) за воинский подвиг, совершенный в бою с украинскими нацистами.

«Золотая Звезда» Героя РФ Mil.ru

Об этом Владимир Путин заявил 3 марта, открывая совещание Совета безопасности России.

«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сказал он.

«В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир, берёг подчинённых. Уже получив тяжёлое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг потому, что понимал, с кем имеет дело — с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», — рассказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную спецоперацию по денацификации Украины и защите народа Донбасса.

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