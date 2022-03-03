Копейск, Челябинская область, 3 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области отдали под суд бывшую замруководителя городского центра занятости. Ей вменяют получение взяток и иные преступления, сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следователей, эта дама получила от граждан в общей сложности 45 тыс. рублей. Взамен от неё ожидали внесения в единую систему информации фиктивных сведений о стаже работы и выплаты повышенного пособия по безработице.

Преступление смогли выявить сотрудники ФСБ. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.