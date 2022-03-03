Кишинёв, , 21:05 — REGNUM Молдавский стример Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео на собственную песню CUMBACK. Премьера клипа состоялась на его YouTube-канале 3 марта.

Блогер Некоглай Скриншот видео на YouTube

В ролике представлены различные элементы роскоши, а сам Некоглай рассказывает о карьерном успехе. Общая продолжительность работы составила чуть менее двух минут.

Напомним, что в начале февраля 2022 года Некоглай столкнулся с массовой критикой. Причиной общественного возмущения стала накрутка стримером зрителей на своих трансляциях.

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