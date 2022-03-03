Москва, , 20:12 — REGNUM Призывы к украинским военным сложить оружие появились на официальных украинских порталах с доменом gov.ua. Это произошло в результате кибератаки российской хакерской группы RaHDit. Хакеры взломали все 755 сайтов украинских органов власти Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В обращении российских солдат к ВСУ и к жителям Днепропетровской области сказано, что у власти на Украине находятся «безответственные, алчные и равнодушные к нуждам своего народа личности». Мирных жителей призвали не поддерживать национально-радикальные образования, формируемые под видом территориальной обороны.

В обращении к военным сказано: «Сложите оружие! Не стреляйте в российских военных, сохраните себе жизнь и спасите свои семьи от потери кормильца. Гарантируем вежливое обращение и возвращение домой. Не идите на поводу у кучки бандеровцев».

В другом обращении — к украинским морским пехотинцам в Николаеве и Одессе говорится о лжи командования ВСУ по поводу военных на острове Змеиный. «Сложите оружие! Не стреляйте в Армию России — ответный огонь убьёт вас», — говорится в обращении.

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