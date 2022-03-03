Рим, 3 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Лацио» готов отпустить 27-летнего центрального полузащитника сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича летом 2022 года.

ФК «Лацио»

Как сообщает издание Il Messaggero, «орлята» рассчитывают получить за трансфер сербского футболиста 100 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Милинковича-Савича в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В составе сборной Сербии футболист набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.