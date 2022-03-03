Кэри, США, , 20:12 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store назвал следующую игру, которую он будет бесплатно раздавать в рамках еженедельной акции. Информация была опубликована 3 марта на сайте сервиса.

Интерфейс магазина Epic Games Store Скриншот epicgames.com

С 10 марта 2022 года, все пользователи онлайн-магазина Epic смогут добавить в свою библиотеку градостроительный симулятор Cities: Skylines. Акция продлится до 17 марта 2022-го. Релиз этой игры состоялся в марте 2015 года, её разработкой занималась компания Paradox Interactive.

Напомним, сейчас Epic Games Store бесплатно раздаёт сразу две игры. До 10 марта 2022 года геймеры могут бесплатно забрать Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged. Кроме того, они также могут получить «Эпический набор Следопыта» для ролевой игры Dauntless.

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