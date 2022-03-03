Москва, , 20:28 — REGNUM Зрители ставят низкие оценки новому «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном на сервисе «Кинопоиск». Об этом 3 марта пишет «Мир Фантастики».

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

На данный момент средняя оценка фильма составляет 6,9 баллов из 10 возможных. Как отмечает СМИ, одной из причин занижения рейтинга может быть то, что прокат картины в России отменили из-за проведения спецоперации на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2022 года Warner Bros. отказалась от проката «Бэтмена» в России за день до премьеры. Позже к ней присоединились и другие компании — Universal, Paramount, Sony и Disney.

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