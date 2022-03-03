Москва, 3 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Зрители ставят низкие оценки новому «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном на сервисе «Кинопоиск». Об этом 3 марта пишет «Мир Фантастики».

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

На данный момент средняя оценка фильма составляет 6,9 баллов из 10 возможных. Как отмечает СМИ, одной из причин занижения рейтинга может быть то, что прокат картины в России отменили из-за проведения спецоперации на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2022 года Warner Bros. отказалась от проката «Бэтмена» в России за день до премьеры. Позже к ней присоединились и другие компании — Universal, Paramount, Sony и Disney.