3 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 21:14 — REGNUM Вслед за повышением Центробанком ключевой ставки российские банки предложили своим клиентам повышение доходов по депозитам. Они вновь, как пишет «Прайм», подняли ставки — максимальная доходность теперь находится на уровне 23% годовых. Максимальная доходность по депозитам в рублях в ВТБ теперь составляет 21%, в долларах — 8%, в евро — 7%. В Сбербанке максимальная ставка была вновь повышена — с 18% до 21,18% годовых. В ПСБ ставка по вкладам выросла на 2,5 процентных пункта, до 21%. Газпромбанк еще раз увеличил доходность рублевых вкладов — с 18,2% до 20,3%. Ставки по вкладам увеличили и в «Абсолют банке» — на 3 процентных пункта, до 20% годовых. В банке «Открытие» ставка достигла 18,2% годовых. Максимальную доходность по своим вкладам увеличили: Россельхозбанк — до 20% годовых, Райффайзенбанк — до 15%, Росбанк и «Тинькофф банк» — до 18%. А самая высокая ставка сохраняется в Совкомбанке — на уровне 23%. На прежнем уровне, как следует из данных Прайм, максимальные ставки по депозитам остались в банке «Зенит» (20,5%), «Альфа-банке» (20%), МКБ (20%), «Почта банке» (18%), банке «Уралсиб» (17%), а также в «Юникредит банке» (9,25%).

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет издание «Коммерсантъ», клиенты российского банка ВТБ, попавшего под санкции стран Запада, за первые три дня после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам (28 февраля — 2 марта) направили в классические сберегательные продукты около 900 млрд руб. новых размещений. При этом объем привлечения в долларах вырос вдвое, а новые депозиты и накопительные счета открыли свыше 550 тыс. человек. «Российская Газета» сообщает о привлечении Сбербанком всего за двое суток более триллиона рублей на свои счета за счет средств населения. В рублях максимальная ставка по вкладу в Сбербанке сейчас составляет 21% на срок 1−3 месяца, в иностранной валюте — 6% на сумму от тысячи долларов. Газпромбанк, по сообщению издания, каждый час открывает примерно 10 тысяч новых вкладов, из-за чего системы банка испытывают высокую нагрузку. Здесь ставка по рублевым вкладам на максимуме составляет 21,7%, а по долларовому вкладу — 8%.

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В то же время ложку дегтя на это информационное поле подкинуло издание РБК, которое накануне опубликовало информацию об имеющемся в распоряжении редакции письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в адрес Минфина и ЦБ РФ. Речь в нём идет о предложении организации внести поправки в Налоговый кодекс, изменяющие формулу расчета налога на доходы, полученные от размещения средств на банковских депозитах. А именно — брать для расчета ключевую ставку ЦБ не на начало года, а вычислять средний показатель за год. Напомним, на начало 2022 года она составляла 8,5% годовых, а 28 февраля ЦБ повысил ее до 20%. В Ассоциации обеспокоились тем, что со стремительным ростом ставок по вкладам в российских банках увеличится и число потенциальных плательщиков налога. По оценке АБР, по итогам 2022 года обязанность по его перечислению может возникнуть у более чем 10 млн россиян. То есть, как предупреждают в Ассоциации, увеличение доходностей по сберегательным продуктам приведет к тому, что значительный круг вкладчиков получит доходы выше не облагаемой налогом базы. Налог взимается, если процентные доходы клиента по всем имеющимся у него вкладам в одном или разных банках оказались больше пороговой величины, которая рассчитывается по формуле — 1 млн руб., умноженный на значение ключевой ставки ЦБ на начало года, в котором клиент получит доход от вклада.

По расчетам РБК, о чём издание сообщало ранее, если на начало года ставка была 8,5%, то по итогам 2022 года (в рамках действующего законодательства — налог на вклады свыше 1 млн. руб.) сумма налогового вычета с доходов по счетам и депозитам составляет 85 тыс. руб. То есть это та самая пороговая сумма дохода. В результате же повышения ставки ЦБ, указывало издание, под выплаты попадают некоторые держатели вкладов с меньшей суммой (от 750 тыс. руб.). Даже несмотря на то, что повышенную доходность большинство участников рынка, как замечает издание, пока предлагают на небольшие сроки — от трех до шести месяцев, такого срока размещения по таким высоким ставкам, по расчетам РБК, будет достаточно, чтобы попасть под налог с процентного дохода по вкладам по итогам 2022 года: налог будет взиматься, если клиент положил на трехмесячный рублевый депозит под 20% годовых как минимум 1,7 млн руб. (при выплате процентов в конце срока) — в этом случае доход с этого вклада превысит 85 тыс. руб., хотя величина налога будет символической — почти 91 рубль! По оценкам же АБР, под налог попадут клиенты с остатками на счетах и депозитах на сумму около 400 тыс. руб.: это граждане, у которых уже были открытые вклады с начала года по средним ставкам на тот период и которые переложат средства на вклад под 20% до конца года, то есть на ближайшие десять месяцев. В общем, по мнению членов Ассоциации, существующий порядок расчета налога на вклады дестимулирует сбережения значительной части клиентов. Чего, конечно, заметим, на фоне последних новостей от крупнейших банков по активному привлечению средств на депозиты не скажешь. Тем не менее в АБР считают, что поправки в Налоговый кодекс нивелируют риск нового недовольства банковских клиентов. В то же время ведущий юрист налоговой практики Amulex.ru Ирина Бычкова, чье мнение приводит РБК, считает, что предложение рассчитывать необлагаемую базу, опираясь на среднегодовую ставку ЦБ, выгодно клиентам только в периоды, когда ставка увеличивается в течение года, в то время как при смягчении кредитно-денежной политики эффект может стать обратным. А именно — в долгосрочной перспективе, по ее мнению, это может привести к повышению налоговых обязательств.

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Тем временем «Лента.ру» публикует мнение доктора экономических наук Юрия Мосейкина и советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции», доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, которые советуют россиянам не опустошать вклады и не скупать технику. Добавим, скупать импортную технику на фоне санкций рискованно в силу необходимости дальнейшего ее сервисного обслуживания, что может стать затруднительным. Золотое правило в ситуациях, которые на первый взгляд кажутся экстремальными — не совершать никаких резких движений, так как попытки сохранить свои сбережения или выиграть на растущем курсе в такой период часто приводят к печальным последствиям, отметил Мосейкин. «Мы же живем в рублевой зоне, рублей, что ли, не хватит? Рублей полно, при том, что на подъеме курса рублей еще будет больше, государство в этом отношении выигрывает», — уточнил он. Вкладываться в бытовую технику не имеет смысла, говорят экономисты, напоминая, что этот ажиотаж наблюдался в конце 2014 — начале 2015 годов. «Многие сдуру понапокупали явно лишней техники, а потом не знали, что с ней делать», — подчеркнул Хестанов, добавив, что большая часть техники устаревает.

По поводу того, стоит ли сейчас вкладывать рубли в валюту, Мосейкин сказал, что делать это уже поздно, так как валюта пошла вверх, и после скачка отыграется обратно, поэтому существуют риски потерь. По словам Хестанова, у рубля есть довольно большой потенциал к укреплению, но и потенциал падения тоже солидный. Если же есть накопления в валюте, то, по мнению Моисейкина, не стоит их переводить в рубли, каким бы привлекательным ни казался курс, так как «не факт, что вы сможете потом конвертировать в обратную сторону». Не стоит и бездумно избавляться от ценных бумаг: на падении наши граждане, как сказал эксперт, не заработают: «На бирже «медведи» так играют на понижении, у них опыт есть, они могут другими акциями прикрываться. А населению, у которого есть ценные бумаги, от акций наших компаний не время избавляться, потому что потери вы видели, биржа у нас на 20−30 процентов просела, в нижней точке никто не продает». Хестанов резюмирует, что все меры относительно своей финансовой подушки безопасности нужно предпринимать заранее. То есть — не во время потрясений на рынках.