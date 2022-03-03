Москва, 3 марта, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Иностранные наёмники помогают неонацистским формированиям на Украине, заявил 3 марта президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

По его словам, то, что российским Вооружённым силам в ходе спецоперации противостоят неонацисты, показывает ход боевых действий.

«Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии, как они размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах городов», — сказал Путин в ходе заседания Совбеза России.