Филадельфия, США, , 20:02 — REGNUM Американский хип-хоп-артист Meek Mill (Роберт Римик Уильямс) показал пародию на баскетболиста Стефена Карри, тем самым бросив тому спортивный вызов. Соответствующее видео появилось на странице издания HipHopDX в Instagram 3 марта.

Meek Mill Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CaoB8LrDjPP/

Известно, что во время баскетбольного матча в Филадельфии (США) музыкант выполнил бросок со зрительской трибуны, тем самым спародировав спортсмена. Карри, в свою очередь, на действие рэпера никак не ответил.

Напомним, что Meek Mill начал музыкальную карьеру в 2008 году. В настоящее время дискография исполнителя насчитывает пять студийных альбомов.

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