Филадельфия, США, 3 марта, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-артист Meek Mill (Роберт Римик Уильямс) показал пародию на баскетболиста Стефена Карри, тем самым бросив тому спортивный вызов. Соответствующее видео появилось на странице издания HipHopDX в Instagram 3 марта.

Скриншот YouTube Meek Mill

https://www.instagram.com/p/CaoB8LrDjPP/

Известно, что во время баскетбольного матча в Филадельфии (США) музыкант выполнил бросок со зрительской трибуны, тем самым спародировав спортсмена. Карри, в свою очередь, на действие рэпера никак не ответил.

Напомним, что Meek Mill начал музыкальную карьеру в 2008 году. В настоящее время дискография исполнителя насчитывает пять студийных альбомов.