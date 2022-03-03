Москва, , 20:28 — REGNUM Вооруженные силы Донецкой Народной Республики ещё не приступили к освобождению Мариуполя. Об этом 3 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, окрестности Мариуполя сейчас являются местом самых ожесточённых боёв на территории ДНР. При этом вооружённые силы народной республики ещё больше сжали кольцо вокруг этого города.

«По соцсетям идёт информация, что в Мариуполе идут уличные бои. Это не так. В город мы не входили. Бои идут в пригороде города. Мы не просто так говорим, что есть гуманитарные коридор — мы его продлили», — сказал Басурин.

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