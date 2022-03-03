3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Международная федерация кошек ввела санкции против России, в соответствии с которыми котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках.

Мирослава Романенко, , 20:59 — REGNUM Международная федерация кошек ввела санкции против России, сообщили 3 марта руководители организации. Котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках.

Квентин Массейс Старший — Аллегория Глупости, начало XVI века

«С 1 марта 2022 года ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России», — сказано в сообщении организации.

Вислоухая кошка Марина Каширская © ИА REGNUM

Читайте также: Российские кошки попали под санкции

Новость обсудили в телеграм-канале украинского юриста, экономиста и блогера Александра Семченко. Многие участники обсуждения критически оценили данное сообщение. В целом многие усмотрели в данной новости повод для иронии и сарказма.

«Скоро птицам запретят покидать Россию», — отреагировала Гелена С.

«Потому что с людьми не получается», — добавил «Гусь Хрустальный».

«В России страшны даже кошки», — смеется Женя.

«Мой кот сказал, что ему… [все равно]», — пошутил Paulig.

«Ну все, митингуем, это слишком… Они ж еще и на собак перейдут!!!» — иронизирует Valentina G.

«Куклачева с десантом к ним отправим на разбор», — пошутил Александр.

«Ну если детей с онкологией не пожалели… А тут кошки», — добавила Наталья Ф.

«Это уже попахивает маразмом», — отреагировал Дмитрий К.

Глупость Цитата из мф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

«Так скоро российским тараканам запретят пересекать границу», — не без иронии пишет Artem.

«И с инвалидами! Параолимпийцев отстранили ещё! Ублюдки, одним словом! Ещё скажите, что это не фашизм!» — прокомментировал новость Руслан.

«У этого всего дурдома есть только одно название… Русофобия…» — написал один из участников обсуждения.

Русофобия Mirtesen.ru

«А почему KFC или «Макдоналдс» не уходят из России?» — недоумевает Tilzit.

«Вот это санкции, вот это помощь!» — с сарказмом добавила Инна Т.

«Боятся крысы, что их коты перекусают???» — смеется Ольга К.

«У маразма нет предела», — добавил Leo T.

«Где защитники животных, куда смотрят?» — задался вопросом Oleg.

«А давно им паспорта РФ выдают?» — пошутил Андрей А.

«А если кот русский, а розмовляет (разговаривает — М. Р.) на украинской мове?» — смеется Анатолий.

«Мой русский кот Енисей… [плевал] на эти санкции сейчас», — пишет Дмитрий К.

«Лаврентию доложили, что на международные выставки котов из России пускать не будут. Лаврентий считает котосанкции абсолютно нелегитимными», — иронизирует Ekaterina I.

«У меня крыска декоративная. Санкций ждать?» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна.

«Я до этой минуты даже не знал, что такая организация существует (речь о Международной федерации кошек — М. Р.), не говоря уже о том, что бывают кошки русской национальности. Вечером скажу своей Марфуске, что она «москальский оккупант» и хрен ей сегодня, а не рыбку», — шутит Василий.

«Помнится, что кто-то в Европе говорил, что российские леса выполняют огромную роль в экологии всего мира. Ждём санкций против российского воздуха, который производят российские леса, а также против строительных материалов, газа, нефти и прочих сырьевых элементов…» — подытожил Борис Б.

Читайте также: Сеть: «Держите деньги дома!» — США конфискуют имущество олигархов из России