Лос-Анджелес, США, , 19:55 — REGNUM Режиссёр Эдгар Райт оценил сцену погони из кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза, в которой главный герой управляет бэтмобилем. Об этом 3 марта сообщает портал Screen Rant.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Кинематографист отметил, что он является большим любителем «жутких автомобильных погонь», и может сказать, что в сцене с бэтмобилем есть «что-то от от погони по мокрой от дождя автостраде». «Святая макрель! Вам понравится», — подчеркнул Райт.

Напомним, в США кинокомикс «Бэтмен» выйдет в широкий прокат 4 марта 2022 года. Компания WarnerMedia решила не показывать картину в России после того, как наша страна начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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