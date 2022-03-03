Челябинск, 3 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдан бывший замглавы города Олег Извеков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России по Уральскому ФО.

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По данным Накануне.Ru, заместитель генпрокурора Сергей Зайцев уже утвердил обвинительное заключение. Обвиняемый был задержан ещё 18 февраля 2021 года. Следователи считают, что он получил 450 тыс. рублей от представителя одной из фирм.

Взяткодатель также попал под уголовную статью. Материалы уже переданы в суд.