Леверкузен, Германия, , 19:50 — REGNUM На 18-летнего атакующего полузащитника леверкузенского «Байера-04» и сборной Германии по футболу Флориан Виртц входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии», мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Об этом 3 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК Бавария Мюнхен

Также сообщается, что руководство «фармацевтов» не намерено отпускать молодого вундеркинда летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету Флориана Виртца семь забитых мячей и десять результативных передач в 22-х турах немецкой Бундеслиги 2201/22. В пяти матчах Лиги Европы УЕФА немец набрал 6 (3+3) очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение Виртца с «Байером-04» рассчитано до 30 июня 2026 года. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.