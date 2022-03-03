Липецк, , 19:45 — REGNUM В Липецкой области готовятся к весенним полевым работам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в 2022 году посевные площади увеличат на 2,5%.

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По данным профильного комитета, 97% озимых находятся в хорошем состоянии.

Уровень цен на удобрения зафиксирован, план поставок расписан до мая 2022 года. Семенами зерновых культур регион обеспечен на 100%, семенами сахарной свеклы, кукурузы, масличных культур — на 90%. Если возникнет потребность, её закроют семенами российской селекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, агропромышленный комплекс Липецкой области работает в штатном режиме. Действуют государственные меры по стабилизации цен на сахар — до нового сезона они зафиксированы.

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