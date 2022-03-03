Нарьян-Мар, 3 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа начал вести их мониторинг в торговых сетях округа, сообщает окружная администрация.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Динамика изменения цен в торговых сетях нулевая. Цены держатся в том же диапазоне, в каком были неделю назад. В округе сформирован прочный запас продовольственных и непродовольственных товаров — в среднем на 120 дней», — сказал глава ведомства Альберт Чабдаров.

Губернатор Юрий Бездудный, в свою очередь, поручил продолжить мониторинг цен на основные продукты питания — крупы, сахар, муку, хлеб и отдельно на местную продукцию, в частности, оленину.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО начал работу антисанкционный штаб.