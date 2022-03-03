Оттава, , 20:02 — REGNUM Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) объявил о предстоящем концертном туре. Соответствующая информация появилась на странице артиста в Instagram 3 марта.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

https://www.instagram.com/p/CapWFuxl2Bn/

Так, гастрольное турне музыканта стартует 8 июля 2022 года в Торонто (Канада) и продлится до 2 сентября 2022 года, охватив крупнейшие города США. В качестве специального гостя в рамках тура выступит певица Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини).

Напомним, что 7 января 2022 года The Weeknd выпустил новый альбом Dawn FM. Пластинка включила в себя 16 композиций.

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