Саранск, , 19:41 — REGNUM В Мордовии на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса отменяется ряд ранее введенных ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, в республике отменяется система QR-кодов. С 9 марта возобновляется плановая медицинская помощь в поликлиниках, а также диспансеризация, профосмотры и госпитализация в дневные стационары.

Отменяется запрет на пребывание несовершеннолетних в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Возобновляется работа детских игровых комнат и развлекательных центров.

С 10 марта социальные учреждения переходят из вахтового на штатный режим работы.

Кроме того, отменяется необходимость соблюдать социальную дистанцию.

По-прежнему сохраняется требование о необходимости носить защитные маски.

«Решение о снятии перечисленных ограничений принято в том числе с учётом мнения экономического блока регионального правительства и необходимости поддержать экономику республики, работодателей, малое и среднее предпринимательство», — подчеркнул глава республики Артем Здунов.

ИА REGNUM напоминает, c 8 октября QR-коды у совершеннолетних жителей республики проверяли при посещении учреждений культуры, спорта бытовых услуг, а также в организациях общественного питания.