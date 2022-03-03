Москва, 3 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Страны, чьё население в общей сложности составляет больше половины населения планеты, не поддержали принятую 2 марта ГА ООН резолюцию, осуждающую специальную военную операцию России на Украине и требующую вывода с украинской территории российских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

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Воздержались при голосовании Китай (1,414 млрд жителей), Индия (1,379 млрд), Пакистан (208,6 млн), Бангладеш (164,7 млн), Вьетнам (97,4 млн), Конго (89,6 млн), Иран (84,1 млн), ЮАР (59,6 млн), Танзания (58 млн), Судан (44,3 млн), Алжир (44,2 млн), Уганда (41,2 млн), Ирак (40,1 млн), Ангола (32,9 млн), Мозамбик (31,3 млн), Мадагаскар (28,5), Северная Корея (25,8), Шри Ланка (21,9 млн), Мали (19,7), Казахстан (18,9 млн), Сенегал (16,7 млн), Зимбабве (15,2 млн), Южный Судан (13,8 млн), Бурунди (11,9 млн), Боливия (11,6 млн), Куба (11,3 млн), Таджикистан (9,5 млн), Лаос (7,3 млн), Киргизия (6,5 млн), Никарагуа (6,5 млн), Эль Сальвадор (6,5 млн), ЦАР (4,8 млн), Монголия (3,4 млн), Армения (3 млн), Намибия (2,5 млн) и Экваториальная Гвинея (1,4 млн).

Против антироссийской резолюции выступили Россия (146,2 млн), Сирия (17,5 млн), Белоруссия (9,3 млн) и Эритрея (3,5 млн).

В итоге страны, чьё население составляет 4,212 млрд человек, не поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине. Учитывая, что население мира составляет 7,948 млрд, документ, направленный против действий России по демилитаризации Украины, не поддержали страны, чьё население составляет 53% от жителей всей планеты.