Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:35 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области проводится проверка по факту нападения собаки на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Голова собаки

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл утром 2 марта. ребёнок направлялся в школу вместе со своей одноклассницей. В результате нападения животное покусало мальчика.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, девочка начала гладить собаку, на что та проявила агрессию. Мальчик хотел защитить одноклассницу, но животное напало на него.