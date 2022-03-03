Нижний Тагил, Свердловская область, 3 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области проводится проверка по факту нападения собаки на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голова собаки

Инцидент произошёл утром 2 марта. ребёнок направлялся в школу вместе со своей одноклассницей. В результате нападения животное покусало мальчика.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, девочка начала гладить собаку, на что та проявила агрессию. Мальчик хотел защитить одноклассницу, но животное напало на него.